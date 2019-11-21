Отработали кошелек: в Киеве орудуют наглые дети-воры (видео)

В центре Киева подростки пытались вытащить у женщины кошелек
В сети появилось видео, на котором, как утверждает автор, дети совершают кражу и делят награбленное в подворотне Киева. Ролик опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook. Авторы поста утверждают, что преступление малолетние совершили на Андреевском спуске.
"Отработали" кошелек, зашли во двор, поделили "добычу" и пошли дальше "работать". Детки. Киев, Андреевский спуск", - написали под видео.
В Киеве орудуют дети-воры (Киев Оперативный)
Немного позже на странице появилось еще одно видео с этими детьми, но уже на улице Большой Васильковской.
"Еще немного о детках-ворах. Пытались вытащить мобильный телефон у женщины, но она вовремя увидела. Кстати, это именно они изображены в этом видео", - написали под роликом.
Дети пытались вытащить кошелек у женщины (Киев Оперативный)
Ролики вызвали бурное обсуждение у украинцев в комментариях к видео.
Скриншот комментариев (Facebook)