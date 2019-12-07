Отпуск больше, увольнений меньше: что ждет работающих украинцев (видео)

В Трудовом кодексе Украины намерены внести изменения, которые позволят работникам брать отпуск до целого месяца за свой счет. Так, нынешний 15-дневный максимум хотят увеличить вдвое - до 30 дней. Об этом заявил глава Минэкономразвития Тимофей Милованов в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Чиновник отметил, что граждане имеют право на такую "продленку", и теперь смогут ей воспользоваться в случае необходимости.

Также министр рассказал о внедрении электронной формы трудовых договоров и подчеркнул, что существующие устные формы соглашений работодателя и сотрудника не предоставляют последнему должной защиты.

"Мы говорим о письменном трудовом договоре. Он может быть в электронном виде, это может быть e-mail, но письменность важна в том, чтобы не было устной формы", - сказал Милованов.

Среди прочих реформ занятости планируется законодательно закрепить возможность дистанционной работы. Дело в том, что гибкий график и удаленная работа по факту не являются разрешенными, что является поводом для штрафов от органов.

"Поэтому часть реформы состоит в том, чтобы то, что происходит де-факто было закреплено на уровне нормативных документов", - заявил министр.

Милованов высказался относительно еще одного риска для работников в Украине, когда начальство увольняет людей с инвалидностью, беременных женщин и в декретном отпуске, пенсионеров - а эти лица являются защищенными по украинскому законодательству. Чиновник подчеркнул, что правительство собирается следить за недопущением подобных случаев, которые практикуются на фирмах и предприятиях путем манипуляции через реформирование, реорганизацию или смену юридического лица.

"Мы четко пропишем, чтобы это было сложнее делать, а в идеале невозможно", - заверил он.

Видео: Милованов рассказал об изменениях в Трудовом кодексе