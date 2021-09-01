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Под Одессой лицеисты устроили пьяные танцы на крыше авто прямо в учебном заведении

Автор: Тетяна Самарук

В городе Подольск Одесской области трое молодых людей устроили шоу на территории профессионально-технического лицея, где один из них учится. В частности, несовершеннолетние заехали во двор автомобилем ВАЗ и устроили танцы.

Об этом сообщают в прессслужбе Нацполиции Одесской области.

Так, инцидент произошел сегодня утром, 1 сентября.

Трое пьяных несовершеннолетних юношей перед началом праздничной линейки заехали во двор Подольского профессионально-технического лицея на авто ВАЗ, включили громкую музыку и принялись танцами на крыше машины.

Ранее мы сообщали, что в Ровно малолетние братья-близнецы с ножом напали на женщину. Ребята сразу побежали домой, однако, их догнала полиция.

Также в Херсонской области патрульные собирали "дань" с водителей перегруженных фур.

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