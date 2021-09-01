Під Одесою ліцеїсти влаштували п'яні танці на даху авто прямо в навчальному закладі

У місті Подільськ Одеської області троє молодиків влаштували шоу на території професійно-технічного ліцею, де один із них навчається. Зокрема, неповнолітні заїхали на подвір'я автомобілем ВАЗ та влаштували танці.
Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Одеської області.
Так, інцидент стався сьогодні зранку, 1 вересня.
Троє п'яних неповнолітніх юнаків перед початком святкової лінійки заїхали у двір Подільського професійно-технічного ліцею на авто ВАЗ, увімкнули гучну музику і заходилися танцями на даху автівки.
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