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В Херсонской области патрульные собирали "дань" с водителей перегруженных фур

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Херсонская область, Понедельник 30 августа 2021 16:08
В Херсонской области патрульные собирали "дань" с водителей перегруженных фур Фото: ежедневно злоумышленники "зарабатывали" 25 тысяч гривен (ssu.gov.ua)
Автор: Тиберий Юрик

В Херсонской области трое сотрудников патрульной полиции и местный предприниматель облагали "данью" водителей из водителей перегруженных грузовиков. Ежедневно дельцы "зарабатывали" до 25 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, злоумышленники требовали по 500 гривен с крупногабаритной машины за беспрепятственную перевозку сверхурочных грузов.

"Полицейские "проверяли" грузовики на "перегруз" на стационарных постах габаритно-весового контроля. Помогал "снимать дань" с водителей местный предприниматель - посредник", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что схема действовала с октября прошлого года и приносила дельцам 25 тысяч гривен "прибыли" ежедневно. Двух злоумышленников задержали.

"В ходе обысков изъяли большое количество наличных, платежные карточки, через которые проходило большинство расчетов", - сообщили в СБУ.

В Херсонской области патрульные собирали &quot;дань&quot; с водителей перегруженных фур

Фото: в Херсонской облатси разоблачили коррупционную схему (ssu.gov.ua)

Напомним, что правоохранители задержали прокурора Бердянской окружной прокуратуры. который требовал 25 тысяч долларов взятки за закрытие уголовного производства.

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