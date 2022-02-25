Не отправляйте близких на смерть: министр обороны Украины обратился к россиянам

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил об успехах ВСУ и призвал россиян не отправлять на смерть своих родных.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Дорогие украинцы! Более 40 часов отпора российским оккупантам доказали, что у нас самая мощная армия Европы и бесстрашный народ.

Мы и так это знали. Теперь это увидели и стали осознавать все.

Наши защитники и защитницы каждую минуту своей героической борьбы меняют отношение к Украине в мире. Это увеличивает поддержку.

Украинцы сейчас борются за будущее, которого давно заслуживали. Как свое, так и всей Европы.

Мы обязательно победим!

Слава Украине! Слава Украинской Армии!

Далее министр обороны обратился к россиянам – женам, матерям, подругам российских солдат и офицерам:

"Теперь хочу обратиться к жителям Российской федерации.

Особенно – к женам, матерям, подругам российских солдат и офицеров.

За несколько дней интервенции в Украину будет уничтожено столько же российских военных, сколько за две чеченские войны. Тысячи. Тысячи.

Правитель России стал убийцей. Убийцей не только украинцев, но и россиян.

Мы знаем, что сейчас в армию по всей России срочно забирают совсем мальчишек. Что готовятся перебросить призывников без минимальных боевых навыков. Что контрактникам не рассказывают, куда они направляются на самом деле. И что их ждет.

Прячьте своих близких, если они вам дороги. Не отправляйте их на верную смерть! Их будут убивать из каждого окна в каждом из украинских городов.

Выходите на улицы. Требуйте остановить войну. Требуйте вывести российскую армию из Украины.

Не бойтесь! Правда на вашей стороне. Сейчас вы ещё можете все изменить, чтобы не жалеть потом.

Когда вся информация о военных преступлениях Кремля вскроется, ваши близкие будут вам очень благодарны".