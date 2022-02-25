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Не відправляйте близьких на смерть: міністр оборони України звернувся до росіян

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П'ятниця 25 лютого 2022 22:32
Не відправляйте близьких на смерть: міністр оборони України звернувся до росіян Фото: Міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про успіхи ЗСУ і закликав росіян не відправляти на смерть своїх рідних.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook Facebook.

Дорогі українці! Понад 40 годин відсічі російським окупантам довели, що у нас найпотужніша армія Європи та безстрашний народ.

Ми й так це знали. Тепер це побачили та стали усвідомлювати всі.

Наші захисники та захисниці кожну хвилину своєї героїчної боротьби змінюють ставлення до України у світі. Це збільшує підтримку.

Українці зараз борються за майбутнє, якого давно заслуговували. Як своє, так і всієї Європи.

Ми обов'язково переможемо!

Слава Україні! Слава Українській Армії!

Далі Міністр оборони звернувся до росіян - дружин, матерів, подруг російських солдатів і офіцерів:

"Тепер хочу звернутися до жителів Російської Федерації.

Особливо - до дружин, матерів, подруг російських солдатів і офіцерів.

За кілька днів інтервенції в Україну буде знищено стільки ж російських військових, скільки за дві чеченські війни. Тисячі. Тисячі.

Правитель Росії став вбивцею. Вбивцею не тільки українців, а й росіян.

Ми знаємо, що зараз в армію по всій Росії терміново забирають зовсім хлопчаків. Що готуються перекинути призовників без мінімальних бойових навичок. Що контрактникам не розповідають, куди вони прямують насправді. І що їх чекає.

Ховайте своїх близьких, якщо вони вам дороги. Не відправляйте їх на вірну смерть! Їх вбиватимуть з кожного вікна в кожному з українських міст.

Виходьте на вулиці. Вимагайте зупинити війну. Вимагайте вивести російську армію з України.

Не бійтеся! Правда на вашому боці. Зараз ви ще можете все змінити, щоб не шкодувати потім.

Коли вся інформація про військові злочини Кремля розкриється, Ваші близькі будуть Вам дуже вдячні".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Резніков закликав поширювати в соцмережах докази російських злочинів.

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Олексій Резніков
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