Не відправляйте близьких на смерть: міністр оборони України звернувся до росіян

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про успіхи ЗСУ і закликав росіян не відправляти на смерть своїх рідних.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook Facebook.

Дорогі українці! Понад 40 годин відсічі російським окупантам довели, що у нас найпотужніша армія Європи та безстрашний народ.

Ми й так це знали. Тепер це побачили та стали усвідомлювати всі.

Наші захисники та захисниці кожну хвилину своєї героїчної боротьби змінюють ставлення до України у світі. Це збільшує підтримку.

Українці зараз борються за майбутнє, якого давно заслуговували. Як своє, так і всієї Європи.

Ми обов'язково переможемо!

Слава Україні! Слава Українській Армії!

Далі Міністр оборони звернувся до росіян - дружин, матерів, подруг російських солдатів і офіцерів:

"Тепер хочу звернутися до жителів Російської Федерації.

Особливо - до дружин, матерів, подруг російських солдатів і офіцерів.

За кілька днів інтервенції в Україну буде знищено стільки ж російських військових, скільки за дві чеченські війни. Тисячі. Тисячі.

Правитель Росії став вбивцею. Вбивцею не тільки українців, а й росіян.

Ми знаємо, що зараз в армію по всій Росії терміново забирають зовсім хлопчаків. Що готуються перекинути призовників без мінімальних бойових навичок. Що контрактникам не розповідають, куди вони прямують насправді. І що їх чекає.

Ховайте своїх близьких, якщо вони вам дороги. Не відправляйте їх на вірну смерть! Їх вбиватимуть з кожного вікна в кожному з українських міст.

Виходьте на вулиці. Вимагайте зупинити війну. Вимагайте вивести російську армію з України.

Не бійтеся! Правда на вашому боці. Зараз ви ще можете все змінити, щоб не шкодувати потім.

Коли вся інформація про військові злочини Кремля розкриється, Ваші близькі будуть Вам дуже вдячні".