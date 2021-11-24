"Отправить нах*ен": киевский судья вынес странное постановление за нарушение карантина

Детали дела о нарушении карантина

Речь идет о судье Печерского района Билоцерковца О. А. Дело возбудили против администратора заведения на Парковой дороге, 2. Отмечается, что 3 февраля 2021 года сотрудник увеселительного заведения не закрыл его вовремя и оно продолжало работать.

Также сообщается, что на судебное заседание ОСОБА_1 не явилась, о времени и месте рассмотрения дела было сообщено надлежащим образом.

Его вина подтверждается достаточными, надлежащими и допустимыми доказательствами, а именно: протоколом об административном правонарушении, рапортом, фотоснимками.

Согласно п. 7 ст. 247 КУоАП производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит закрытию по истечении сроков на момент рассмотрения дела, предусмотренных ст. 38 КУоАП.

Учитывая, что срок привлечения к административной ответственности ОСОБЫ_1 истек, производство по делу подлежит закрытию.

Что постановил судья

Производство по делу о привлечении ОСОБА_1 к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП закрыть по истечении сроков привлечения к административной ответственности и отправить на*ер.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вынесения постановления и вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.