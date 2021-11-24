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В Киеве нашли застреленным экс-судью Соломенского райсуда

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Киев, Среда 24 ноября 2021 07:16
В Киеве нашли застреленным экс-судью Соломенского райсуда Фото: экс-судья Соломенского райсуда Сергей Зинченко (facebook.com/PcontrolUA)
Автор: Анна Полисученко

В Киеве нашли мертвым бывшего судью Соломенского районного суда Сергея Зинченко. По данным Нацполиции, тело Зинченко нашли на улице Лукьяновской в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook его адвоката Лариса Криворучко.

В полицию обратились друзья погибшего и сообщили, что он долгое время не выходит на связь. Экс-судью нашли в его в квартире с огнестрельным ранением головы.

С места происшествия следователи изъяли вещественные доказательства и пистолет, рядом с погибшим. Все направлено на проведение соответствующих экспертиз. Также, ценные вещи и ключи от дома были на месте.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией "самоубийство". Продолжается следствие.

Погибший судья фигурировал в нескольких уголовных производствах, в том числе о получении взятки. Зимой 2017 года Зинченко был задержан на получении взятки в размере 22 000 долларов. В НАБУ сообщили, что Галицкий райсуд Львова отпустил его под личное обязательство.

По данным Единого реестра судебных решений, 23 января 2014 года, в разгар Революции Достоинства, судья Зинченко отправил под стражу участника акций протеста возле стадиона "Динамо" в Киеве.

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Соломенский район Соломенский райсуд
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