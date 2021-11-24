"Відправити нах*р": київський суддя виніс дивну постанову за порушення карантину

Деталі справи про порушення карантину

Йдеться про суддю Печерського району Білоцерківця О. А. Справу порушили проти адміністратора закладу на Парковій дорозі, 2. Відзначається, що 3 лютого 2021 року співробітник розважального закладу не закрив його вчасно і воно продовжувало працювати.

Також повідомляється, що на судове засідання ОСОБА_1 не з'явилася, про час і місце розгляду справи було повідомлено належним чином.

Його вина підтверджується достатніми, належними та допустимими доказами, а саме: протоколом про адміністративне правопорушення, рапортом, фотознімками.

Згідно з п.7 ст. 247 КУпАП провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю після закінчення строків на момент розгляду справи, передбачених ст. 38 КУпАП.

Враховуючи, що термін притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБИ_1 закінчився, провадження у справі підлягає закриттю.

Що постановив суддя

Провадження у справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП закрити після закінчення строків притягнення до адміністративної відповідальності і відправити на*ер.

Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з дня винесення постанови і набирає законної сили після закінчення терміну подачі апеляційної скарги.