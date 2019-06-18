Вирушила на пошуки брата: зниклу 11-річну дівчинку знайшли під Києвом

Зниклу 11-річну дівчинку знайшли під Києвом (фото: колаж РБК-Україна)

Зниклу Ангеліну Макарову не могли відшукати дві доби

У Київській області днями зникла 11-річна дитина, яка не могла відшукати дві доби. Як виявилося, Ангеліна Макарова просто хотіла знайти свого старшого брата, але говорити родичам не стала. Про це інформує МВС України у соцмережі Facebook.

17 червня близько 20:30 в столичну поліцію зателефонував чоловік і повідомив, що в смт Макарів без нагляду дорослих знаходиться малолітня дівчинка.

Наголошується, що дитина звернулася до дорослого з питанням, як на таксі доїхати до Калинівки. Дана ситуація насторожила чоловіка і він подзвонив у поліцію. У відділку з'ясувалося, що саме цю дівчинку розшукують правоохоронні органи.

Ангеліну Макарову відшукали (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Пізніше з'ясувалося, що дитина дізналася про старшого брата, який проживає у Києві, і вирішила його розшукати. По дорозі вона розгубилася і вийшла раніше, так і не доїхавши до потрібного місця.

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