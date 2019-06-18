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Вирушила на пошуки брата: зниклу 11-річну дівчинку знайшли під Києвом

STYLERЖиття    18.06.2019 - 16:20
Вирушила на пошуки брата: зниклу 11-річну дівчинку знайшли під Києвом
Зниклу 11-річну дівчинку знайшли під Києвом (фото: колаж РБК-Україна)

Зниклу Ангеліну Макарову не могли відшукати дві доби

У Київській області днями зникла 11-річна дитина, яка не могла відшукати дві доби. Як виявилося, Ангеліна Макарова просто хотіла знайти свого старшого брата, але говорити родичам не стала. Про це інформує МВС України у соцмережі Facebook.

17 червня близько 20:30 в столичну поліцію зателефонував чоловік і повідомив, що в смт Макарів без нагляду дорослих знаходиться малолітня дівчинка.

Наголошується, що дитина звернулася до дорослого з питанням, як на таксі доїхати до Калинівки. Дана ситуація насторожила чоловіка і він подзвонив у поліцію. У відділку з'ясувалося, що саме цю дівчинку розшукують правоохоронні органи.

 

Ангеліну Макарову відшукали (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Пізніше з'ясувалося, що дитина дізналася про старшого брата, який проживає у Києві, і вирішила його розшукати. По дорозі вона розгубилася і вийшла раніше, так і не доїхавши до потрібного місця.

Раніше ми писали, що у Харкові студент випав з шостого поверху і вижив. Правоохоронці вважають, що хлопець хотів вчинити суїцид, проте батько потерпілого не поділяє їх думку та висуває свою версію.

Ми писали, що у Миколаєві в каналізації знайшли бездиханне тіло недоношеної дитини.

А також розповідали про шокуюче ДТП під Херсоном. Автомобіль, в якому перебував 35-річний водій та двоє братів 5 і 17 років, з'їхав у зрошувальний канал.

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