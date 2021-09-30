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Опалювальний сезон розпочнеться пізніше: синоптик здивував прогнозом на жовтень

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Четвер 30 вересня 2021 09:18
Опалювальний сезон розпочнеться пізніше: синоптик здивував прогнозом на жовтень Погода в Україні в жовтні порадує людей (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні в жовтні обіцяє порадувати людей своїм теплом і м'якістю. Середньомісячна температура другого місяця осені буде близькою до кліматичної норми, як і у вересні.

Про це "Сьогодні" розповів заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.

Жовтень тепліше, ніж 30 років тому

Експерт уточнив, що такі кліматичні характеристики засновані на останніх спостереженнях за 30 років.

"Тепер погода в жовтні тепліша, ніж 30 років тому. Приблизно на тиждень вперед змістилася дата переходу середньодобової температури нижче восьми градусів тепла, коли починається опалювальний сезон. Якщо раніше опалення в будинках включали 15-16 жовтня, то тепер у більшості областей батареї теплішають у третій десятиденці місяця", - розповів Прокопенко.

Синоптик зазначив, що в Чернігівській, Житомирській, Сумській, Хмельницькій областях опалювальний сезон, як і раніше, починається в середині другої декади жовтня.

"А в південних регіонах вже можна обійтися без підігріву і на початку листопада. Лише в Чернігівській, Житомирській, Сумській, Хмельницькій областях опалювальний сезон, як і раніше, починається в середині другої декади жовтня. Опади очікуються в межах норми, це достатньо, щоб забезпечити вегетацію озимих", - сказав він.

Не виключений сніг у жовтні

Синоптик не виключає заморозків навіть у першій половині жовтня, а в другій половині, за його словами, вони звичайне явище. Сніг можливий у Карпатах, у північних, східних та місцями в центральних областях.

Як ми писали раніше, синоптик розповіла про погоду на Новий рік і взимку.

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