Отомстили за медиков: военные нанесли оккупантам сокрушительный удар

На Донбассе военные дали ответ боевикам за циничный обстрел медиков
На Донбассе в зоне проведения ООС украинские военные ликвидировали вражескую боевую машину пехоты (БМП) и нанесли оккупантам потери в живой силе. Об этом сообщил воин ВСУ и блогер Мартин Брест на своей странице в соцсети Facebook.
Сообщается, что в результате проведения боевой операции несколькими попаданиями была уничтожена техника противника, один боевик был убит и еще двое ранены.
Как уточняет Брест, скорее всего из них, судя по перехвату, еще минимум один - "не жилец".
"Я тихонечко ждал этой инфы весь день. Нет, вру, не весь - но с того момента, когда услышал про наш медэвак, пробитый ПТУРом, и это неважно, просто ждал, ходил, делал работу, пил мерзкий дорогой кофе, курил, немного волновался, сильно злился и ждал.
Бо так не бывает на свете, чтоб на шестой год войны можно было убить двух наших просто так, без ответки. Вот не бывает, пока у нас армии - имено эти ребята, и хотя умом-то понимаешь, что сколько ты ни разводи "сили та засоби" на севере - все равно на юге пролетит ракета... но я таки дождался", - говорится в его сообщении.
Как рассказал блогер, "невідомі патріоти" тихонечко кинули ответку.
"Не там, где убили наших утром, не в том районе, но ООС - это маленькая война, где все всех знают, могут, умеют и попадают", - добавил он.
Напомним, что 1 июля на Донбассе в районе ООС в районе села Водяное оккупанты обстреляли санитарный автомобиль - в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты погибли два медика, еще один получил ранения. Жертвами циничного обстрела стали старший матрос Сергей Григорьевич Майборода и сержант Ирина Викторовна Шевченко.
Иллюстративное фото (ICRCorg)
В комментариях к сообщению пользователи сети благодарят защитников за подвиги на фронте и желают здоровья и полной победы над оккупантами.
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