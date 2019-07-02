Помстилися за медиків: військові завдали окупантам нищівного удару

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

На Донбасі військові дали відповідь бойовикам за цинічний обстріл медиків

На Донбасі в зоні проведення ООС українські військові ліквідували ворожу бойову машину піхоти (БМП) і завдали окупантам втрат у живій силі. Про це повідомив воїн ЗСУ і блогер Мартін Брест на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Повідомляється, що в результаті проведення бойової операції була знищена техніка противника, один бойовик був убитий та ще двоє поранені.

Як уточнює Брест, швидше за все з них, судячи з перехоплення, ще мінімум один - "не жилець".



"Я тихесенько чекав цієї інфи весь день. Ні, брешу, не весь - але з того моменту, коли почув про наш медевак, пробитий ПТУРом, і це неважливо, просто чекав, ходив, робив роботу, пив мерзенний дорогу каву, курив, трохи хвилювався, сильно сердився і чекав.

Бо так не буває на світі, щоб на шостий рік війни можна було вбити двох наших просто так, без відповіді. От не буває, поки у нас армії - саме ці хлопці, і хоча розумом розумієш, що скільки ти не розводь "сили та засоби" на півночі - все одно на півдні ракета пролетить... але я таки дочекався", - йдеться в повідомленні.

Як розповів блогер, "невідомі патріоти" тихесенько кинули відповідь.

"Не там, де вбили наших вранці, не в тому районі, але ООС - це маленька війна, де всі всіх знають, можуть, вміють і влучають", - додав він.

Нагадаємо, що 1 липня на Донбасі в районі ООС в районі села Водяне окупанти обстріляли санітарний автомобіль - в результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети загинули два медики, ще один отримав поранення. Жертвами цинічного обстрілу стали старший матрос Сергій Григорович Майборода і сержант Ірина Вікторівна Шевченко.

Ілюстративне фото (ICRCorg)

У коментарях до повідомлення користувачі мережі дякують захисникам за подвиги на фронті та бажають здоров'я і повної перемоги над окупантами.

Нехай Господь вас береже вас, дорогі захисники України... Слава Україні! ...смерть ворогам;

Тихенько шалено радий за нашу славну "невідому третю силу". Дякую вам, хлопці;

Майже як сказав Остальцев сьогодні - я не знав особисто цих людей, але для мене це боляче, тому що чітко розумієш, що загинули наші. І нашим же за відповідь - спасибі! Тільки так - око за око. І гучна подяку за тихе справу!

Дякуємо!

Тримаємося і боремося!

Щиро дякую за інфу! А нашим захисникам героям - низький уклін! Дякую хлопці! Повертайтеся живими і здоровими з перемогою!

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно на Донбасі українські військові завдали окупантам потужного удару, в результаті чого були ліквідовані три вогневі точки біля Докучаєвська Донецької області, а бойовики понесли серйозні втрати.

Як повідомлялося раніше, нещодавно на Донбасі військові ЗСУ ліквідували снайпера окупантів, який тривалий час турбував бійців і приніс чимало лиха. У мережі показали відео.