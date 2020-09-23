Отменят ли украинцам безвиз: в Европе сделали важное заявление

Посол ЕС в Украине рассказал о безвизе (коллаж РБК-Украина)

Посол ЕС в Украине рассказал о том, возможна ли отмена безвизового режима с Европой

Отмена безвизового режима Украины с Евросоюзом - стала очень обсуждаемым вопросом в последние дни в соцсетях. Украинцы не на шутку обеспокоены этим вопросом, хотя в карантин такие поездки и так невозможны. Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас отметил, что на данный момент ничего необратимого еще не произошло. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

По словам посла, сейчас очень важно не потерять антикоррупционные ценности в стране.

"Как вы знаете, был четкий перечень условий для безвизовых поездок. Безвиз – это не только о пересечении границ, это и о доверии. Он включает в себя и институциональные вещи тоже. И мы обеспокоены некоторыми событиями вокруг антикоррупционной архитектуры. Антикоррупционные институции были созданы за время после Революции достоинства. Это делалось не для показухи. Нужно верить в них, и, конечно, быть терпеливыми. Построение институций не происходит за день", - сказал он.

Также Матти Маасикас отметил, что конституционная ясность вокруг НАБУ должна быть восстановлена очень быстро.

"Потому мы обеспокоены последними событиями. Мы, конечно, не комментируем никоим образом решения Конституционного суда. Но мы хотим сделать акцент на правовой, конституционной ясности вокруг НАБУ, которая должна быть восстановлена очень быстро", - сообщил посол ЕС.

Посол ЕС в Украине еще раз напомнил, что пока еще рано говорить об отмене безвиза, так как не сделано ничего необратимого.

Напомним, накануне посольства США и Евросоюз связали поддержку Украины с прозрачностью отбора главы САП. У президента Владимира Зеленского призвали не политизировать процесс после того, как Верховная рада утвердила состав конкурсной комиссии.

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