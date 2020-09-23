ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Отменят ли украинцам безвиз: в Европе сделали важное заявление

Среда 23 сентября 2020 10:54
Отменят ли украинцам безвиз: в Европе сделали важное заявление
Посол ЕС в Украине рассказал о безвизе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Посол ЕС в Украине рассказал о том, возможна ли отмена безвизового режима с Европой

Отмена безвизового режима Украины с Евросоюзом - стала очень обсуждаемым вопросом в последние дни в соцсетях. Украинцы не на шутку обеспокоены этим вопросом, хотя в карантин такие поездки и так невозможны. Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас отметил, что на данный момент ничего необратимого еще не произошло. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

По словам посла, сейчас очень важно не потерять антикоррупционные ценности в стране.

"Как вы знаете, был четкий перечень условий для безвизовых поездок. Безвиз – это не только о пересечении границ, это и о доверии. Он включает в себя и институциональные вещи тоже. И мы обеспокоены некоторыми событиями вокруг антикоррупционной архитектуры. Антикоррупционные институции были созданы за время после Революции достоинства. Это делалось не для показухи. Нужно верить в них, и, конечно, быть терпеливыми. Построение институций не происходит за день", - сказал он.

Также Матти Маасикас отметил, что конституционная ясность вокруг НАБУ должна быть восстановлена очень быстро.

"Потому мы обеспокоены последними событиями. Мы, конечно, не комментируем никоим образом решения Конституционного суда. Но мы хотим сделать акцент на правовой, конституционной ясности вокруг НАБУ, которая должна быть восстановлена очень быстро", - сообщил посол ЕС.

Посол ЕС в Украине еще раз напомнил, что пока еще рано говорить об отмене безвиза, так как не сделано ничего необратимого.

Напомним, накануне посольства США и Евросоюз связали поддержку Украины с прозрачностью отбора главы САП. У президента Владимира Зеленского призвали не политизировать процесс после того, как Верховная рада утвердила состав конкурсной комиссии.

Читайте также, грозит ли украинцам отмена безвиза.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Безвиз
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь