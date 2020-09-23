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Чи відмінять українцям безвіз: в Європі зробили важливу заяву

Середа 23 вересня 2020 10:54
Чи відмінять українцям безвіз: в Європі зробили важливу заяву
Посол ЄС в Україні розповів про безвизе (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Посол ЄС в Україні розповів про те, чи можлива відміна безвізового режиму з Європою

Скасування безвізового режиму України з Євросоюзом - стало дуже обговорюваним питанням в останні дні в соцмережах. Українці не на жарт стурбовані цим питанням, хоча в карантин такі поїздки неможливі. Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас зазначив, що на цей час нічого незворотного ще не відбулося. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами посла, зараз дуже важливо не втратити антикорупційні цінності в країні.

"Як ви знаєте, був чіткий перелік умов для безвізових поїздок. Безвіз – це не тільки про перетин кордонів, це і про довіру. Він включає в себе і інституційні речі теж. І ми стурбовані деякими подіями навколо антикорупційної архітектури. Антикорупційні інституції були створені за час після Революції гідності. Це робилося не для показухи. Потрібно вірити в них, та, звісно, бути терплячими. Побудова інституцій не відбувається за день", - сказав він.

Також Матті Маасікас зазначив, що конституційна ясність навколо НАБУ повинна бути відновлена дуже швидко.

"Тому ми стурбовані останніми подіями. Ми, звичайно, не коментуємо жодним чином рішення Конституційного суду. Але ми хочемо зробити акцент на правовій, конституційній ясності навколо НАБУ, яка повинна бути відновлена дуже швидко", - повідомив посол ЄС.

Посол ЄС в Україні ще раз нагадав, що поки ще рано говорити про скасування безвізу, бо не зроблено нічого незворотного.

Нагадаємо, напередодні посольства США і Євросоюз зв'язали підтримку України з прозорістю відбору глави САП. У президента Володимира Зеленського закликали не політизувати процес після того, як Верховна рада затвердила склад конкурсної комісії.

Читайте також, загрожує українцям скасування безвізу.

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