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США и Евросоюз связали поддержку Украины с прозрачностью отбора главы САП

Киев, Четверг 17 сентября 2020 18:11
США и Евросоюз связали поддержку Украины с прозрачностью отбора главы САП
Фото: посольство США в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Дальнейшая поддержка Украины со стороны Европейского союза и США зависит от конкурса по отбору нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Международные партнеры призывают провести прозрачный отбор.

Об этом говорится в сообщении представительства Евросоюза в Украине в Twitter.

"Евросоюз и США приняли к сведению решение Верховной рады о назначении членов комиссии для отбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - доброчестность и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Верховная рада утвердила состав комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также ранее евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что украинская власть лоббирует своих кандидатов на руководителя САП. По ее словам, Киев ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и последующий транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.

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