Отменить, но не полностью: в "Слуге народа" заговорили о неприкосновенности депутатов

Кандидат в депутаты от партии "Слуга народа" Роксолана Пидлас высказалась об отмене депутатской неприкосновенности и отметила, что новоизбранным депутатам нужно будет сохранить политический иммунитет. Об этом она рассказала в своем комментарии для издания OBOZREVATEL.

В частности, депутаты из "Слуги народы" готовы снять депутатскую неприкосновенность только частично, чтобы только Генеральный прокурор Украины мог возбудить уголовное дело против народного депутата.

"Нельзя привлекать депутата к ответственности за голосования и высказывания. Кроме этого, должны оставаться предохранители от давления: например, возбуждение уголовного дела возможно только по решению Генерального прокурора. Это защитит нардепов от политически мотивированных дел на местах", - подчеркнула Пидласа.

То есть, речь идет о внесении изменения в статью 80 Конституции – в части отмены самой неприкосновенности и в части отмены необходимости согласия Верховной Рады на привлечение к ответственности.

Роксолана Пидласа добавила, что новоизбранным депутатам не хочется, чтобы дело мог завести любой районный прокурор.

"Но есть внутрипартийная дискуссия касательно порядка привлечения к ответственности. Мы все-таки не хотим, чтобы любой районный прокурор имел возможность завести дело на депутата — это будет использоваться для того, чтобы влиять на функцию контроля народного депутата", - добавила будущий нардеп.

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