Отмена военного призыва: в Раде сделали заявление о реформе для вступления в НАТО

Нужно отметить, что разговоры о планах отмены военного призыва звучат уже не впервые. Так, в 2019-м в руководстве Минобороны заявляли о такой инициативе и объясняли, что армия будет строиться исключительно на профессиональной основе. При этом тогдашний министр Андрей Загороднюк отмечал, что подобный переход должен быть постепенным.

В 2020 году главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак продолжил тему отмена призыва на военную службу в ряды ВСУ и уточнил, что такое видение есть в перспективе при условии налаженной системы подготовки резерва. В частности, когда каждый гражданин будет обучен всем элементам тактической медицины и получит хотя бы минимальные навыки для обороны.

И вот около недели назад Верховная Рада приняла президентский законопроект №5557 о национальном сопротивлении - в нем прописано создание в Украине территориальной обороны - формирование национального сопротивления.

Корниенко обратил внимание, что с принятием этого законопроекта начнет постепенно воплощаться военная стратегия, подписанная главой государства Владимиром Зеленским. Среди прочего, она предусматривает замену обязательного призыва службой в резерве.

"С принятием законопроекта о национальном сопротивлении в целом постепенно это все будет воплощаться. Базовые изменения - это вопрос нескольких лет. Может, в следующем году какие-то вещи мы успеем сделать. До конца каденции должны успеть целом", - заявил нардеп.

Политик добавил, что также предусматривается реформа военкомата.

"Эти все реформы ожидаются, потому что они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет происходить дальше постоянно", - пояснил депутат.