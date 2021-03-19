Перевод часов не отменили: стала известна причина

Отметим, что накануне голосования в законопроект была внесена правка, предполагающая, что в случае принятия этот закон вступил бы в силу на следующий день после опубликования, а не через 3 месяца, как указывалось ранее.

То есть если бы сегодня в Раде документ набрал необходимое число голосов (не хватило только 16 "за"), то в ночь с 27 на 28 марта в Украине переводить стрелки на час вперед уже было бы не нужно. Теперь необходимость перехода на летнее время осталась в силе.

Обратим внимание, что до указанной даты нардепы вряд ли смогут еще раз поднять законопроект на голосование, так как парламент ушел на карантин до 2 апреля.

Соответственно, судьба проекта закона об исчисление времени на территории Украины, по всей видимости, будет рассматриваться уже после перевода часов в последнее воскресенье марта.

Добавим, что авторы законопроекта перед сегодняшним голосованием в Раде настаивали, чтобы Украина не переходила на летнее время, поскольку тогда произойдет переход со второго в третий часовой пояс в шкале Всемирного координированного времени.