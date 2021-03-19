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Перевод часов не отменили: стала известна причина

Автор: Владимир Костырин

В Украине переводить стрелки на летнее время в марте все таки придется - Верховная Рада не поддержала законодательную инициативу об отмене перевода часов, отправив проект закона №4201 об исчислении времени на повторное второе чтение.

Об этом говорится на сайте украинского парламента.

Отметим, что накануне голосования в законопроект была внесена правка, предполагающая, что в случае принятия этот закон вступил бы в силу на следующий день после опубликования, а не через 3 месяца, как указывалось ранее.

То есть если бы сегодня в Раде документ набрал необходимое число голосов (не хватило только 16 "за"), то в ночь с 27 на 28 марта в Украине переводить стрелки на час вперед уже было бы не нужно. Теперь необходимость перехода на летнее время осталась в силе.

Обратим внимание, что до указанной даты нардепы вряд ли смогут еще раз поднять законопроект на голосование, так как парламент ушел на карантин до 2 апреля.

Соответственно, судьба проекта закона об исчисление времени на территории Украины, по всей видимости, будет рассматриваться уже после перевода часов в последнее воскресенье марта.

Добавим, что авторы законопроекта перед сегодняшним голосованием в Раде настаивали, чтобы Украина не переходила на летнее время, поскольку тогда произойдет переход со второго в третий часовой пояс в шкале Всемирного координированного времени.

Ранее сообщалось, что после отмены перевода часов в Украине в регионах могут появиться разные рабочие графики. О планах внести такую норму в закон рассказывал первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

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Новости Украины законопроектВерховная Радавремяперевод часов
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