Отмена пенсий в Украине: эксперты сделали заявление

Разговоры об отмене пенсии в Украине начались после того, как министр экономразвития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предложил обсудить идею отмены единого социального взноса (ЕСВ). Несмотря на то, что, по словам самого Милованова, тезис был брошен как "предложение к дискуссии о том, какая налоговая система нам нужна", многие расценили это как предупреждение о том, что вместе с ЕСВ будут отменены и пенсии. Связано это с тем, что львиная доля ЕСВ идет именно как взнос работающих людей в Пенсионный фонд. Смогут ли отменить ЕСВ и пенсии в Украине и как это скажется на жизни сограждан – рассказывает "Сегодня".

Пенсии платят не везде

Социальное страхование в том или ином виде существует во всех странах. А вот такой его подвид, как пенсионное страхование и, соответственно, пенсии – далеко не везде.

Обычно, перечисляя страны, где пенсий нет вообще, называют такие, мягко говоря, слабо развитые государства, как Танзания, Афганистан, Нигер и ряд других. К ним принято добавлять и те страны, в которых пенсии получают менее 10% населения: Гамбия, Таиланд, Пакистан, Индия, Китай… Но на самом деле стран, в которых не существует пенсионных выплат, гораздо больше. И среди них есть те, которые "слаборазвитыми" не считаются. Например, Грузия. В Грузии пожилые люди получают деньги по достижении пенсионного возраста. Однако это не пенсии (в смысле, не возврат страховых выплат), а социальная помощь от государства. Система накопительных пенсий (то есть пенсионных отчислений) была там введена только в этом году.

Отказ от ЕСВ: налоговая реформа

Моделей пенсионного обеспечения, а также источников сбора денег для пенсионных выплат существует много. Аналогов украинскому ЕСВ мало (Великобритания, где социальные налоги и отчисления собираются вместе). В большинстве европейских стран гарантированные пенсионные выплаты собираются не в виде страховых отчислений, а как налоги с работодателей и работников. А уж социальное страхование является обязанностью или правом только работающих граждан.

Пенсия (фото: УНИАН)

Министр экономразвития говорил о похожей схеме - отменить обязательный социальный взнос, компенсировав его налогами.

"Я понимаю, что сегодня это невозможно, но я бы рассмотрел такую налоговую реформу.

Отменить ЕСВ.

Максимально снизить налог на доход физических лиц.

Для компенсации поднять налог на недвижимость.

Также для компенсации поднять налог на землю и другие активы.

Улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы.

Не трогать НДС. Улучшить сбор.

Продолжать детенизацию экономики прямыми и косвенными методами.

Оказывать государственную поддержку бизнесу только при условии работы в белую и создании достаточного количества рабочих мест", – написал министр.

Тимофей Милованов об отмене ЕСВ (скриншот: facebook.com)

Можно ли отменить ЕСВ в Украине?

В Украине, к тому же, наблюдается отток трудоспособного населения. Поэтому уже сейчас чуть ли не половина пенсий, выплачиваемых украинским пенсионерам, – это фактически какие-то налоги. Например, за 2018 год собственные доходы Пенсионного фонда (от ЕСВ) составили 202 млрд грн, а 150 млрд Фонд получил в виде дотаций из госбюджета, который наполняется преимущественно за счет налогов.

"Возможно, и Украине придется идти по грузинской модели, потому что Пенсионный фонд вечно дефицитный, а ЕСВ и налог на доходы физических лиц, которые в сумме составляют 41,5% зарплат, – это существенная причина тенизации экономики. В Украине работника не волнует, какие налоги платит с его зарплаты работодатель. Он это не ценит. Его волнует исключительно то, сколько он получит на руки. В отличие от цивилизованных стран, где все давным-давно привыкли платить налоги самостоятельно. В мире часто граждане платят налоги на доходы физических лиц раз в год, включая налоги с зарплаты, с других доходов. И если работодатели выполняют функцию агента, то только частично, на минимальную ставку. Сейчас в Украине рассматривается возможность существенно уменьшить налогообложение зарплат. Например, перестать брать ЕСВ и платить пенсию из бюджета. А вместо ЕСВ поднять налоги, которые сложнее спрятать. Например, можно поднять налог на добавленную стоимость, который сложно спрятать, поскольку существуют автоматизированные системы сбора НДС. Сегодня он составляет 20%, а можно его поднять, условно говоря, до 23%. В этом случае ЕСВ будет не очень-то и нужно", – считает экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Впрочем, в Грузии такая реформа проводилась в период серьезного кризиса. В Украине сегодня провести ее будет гораздо сложнее, считает эксперт. Но он уверен, что необходимо искать новую модель пенсионного обеспечения, поскольку существующая сегодня солидарная система не работает.

Эксперты считают, что моделей, на которые может перейти Украина в случае отмены ЕСВ, существует много.

"Возможна и такая модель, при которой ЕСВ останется, но будет уменьшен и будут идти на второй уровень пенсионного обеспечения – на личные счета украинцев в негосударственных пенсионных фондах. Люди смогут использовать накопленные таким образом деньги, когда выйдут на пенсию", – говорит Тарас Козак.

Напомним, что ранее эксперты рассказали, сколько земли сможет купить каждый украинец после отмены моратория.