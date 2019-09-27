Отмена коммуналки для стариков: Кабмин ответил на предложение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы люди старше 70 лет не платили за коммунальные услуги. На что министр социальной политики Юлия Соколовская ответила, что министерство в данное время такую инициативу не рассматривает. Об этом она рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

При этом она подчеркнула, что сейчас акцент направлен на предоставление субсидий. Она также рассказала о том, что обсуждала с Зеленским тему коммуналки, и у него есть желание сделать так, чтобы люди выходя на пенсию могли жить достойно.

В Кабмине рассказали об отмене платы за коммуналку старикам (фото: РБК-Украина)

Соколовская заявила, что идея отмены платы за коммунальные услуги появилась в процессе рассмотрения различных вариантов помощи пожилым людям. Она также заявила, что благодаря субсидиям, в среднем семьи отдают за коммунальные услуги примерно 10% своего дохода, и это не сильно большие деньги.

"Честно, это не такие большие деньги, но они стимулируют людей к экономному использованию энергоресурсов. Когда люди ничего не платят, как это было раньше, люди не экономят, потому что не чувствуют, сколько это стоит, кто за это платит", - заявила глава Минсоцполитики.

Стоит отметить, что в Украине проживает более 4,5 миллионов людей, которые старше 70 лет. Но при рассмотрении данной льготы, предлагалось отсеивать тех, кто получает пенсию, выше минимальной.

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