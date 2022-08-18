Праздник 18 августа: что запрещено накануне Спаса, а что надо сделать обязательно
18 августа, в канун Яблочного Спаса, или Преображения Господня, почитается память мученика Евсигния из Антиохии. В народе этот день прозывали Евстигней-житник, и имел он свои неповторимые обычаи.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы, чем этот день особенный и кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в материале Styler.
18 августа День ангела празднуют: Мария, Дарья, Симон, Иван, Кристина, Ефим, Евдокия, Максимилиан, Евстигней.
Что надо сделать в этот день
Когда-то 18 августа собирали и молотили первый ячмень, и выпекали из него хлеб.
Считалось большой удачей найти стебель с 12 колосками. Если удавалось найти такой колос, то его приносили домой и хранили до следующего лета.
На Евстигнея когда-то ели сырой лук. В народе верили, что это принесет крепкое здоровье и энергию. Если лук слишком горький, то его запивали квасом или компотом.
Надо навести порядок в доме и дворе, подготовиться к Спасу. Ведь 19 августа работать нельзя. В этот день стоит собрать корзину для освящения с яблоками, грушами, сливами, виноградом, овощами, колосками, барвинком и тому подобное.
Ночь 18 августа считалась опасной из-за разгула нечистой силы. Поэтому наши предки старались закончить все дела до наступления темноты.
Приготовьтесь праздновать Яблочный Спас (фото: 0512.com.ua)
Приметы этого дня
- Какой будет погода 18 августа, таким будет и декабрь.
- Гром с утра предвещает очень жаркую погоду.
- Много дождевых червей вылезло - жди дождя.
- Если птицы летают низко над землей, то вскоре будет гроза.
- Если на улице прохладно, а на болоте лягушки квакают, то скоро потеплеет.
Что нельзя делать 18 августа
- Откладывать дела на потом, брать что-то в долг.
- Громко разговаривать, кричать, ссориться, желать кому-то зла, петь.
- Ходить босиком по траве.
- Планировать дальние путешествия.
- Делать важные покупки.
- Есть скоромное - мясо, молоко, яйца, поскольку продолжается Успенский пост.
- Спать днем - будет болеть спина.
- После сумерек нежелательно выходить из дома, чтобы не случилось беды.
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