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Свято 18 серпня: що заборонено в переддень Спаса, а що зробити треба обов'язково

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Четвер 18 серпня 2022 06:00
Свято 18 серпня: що заборонено в переддень Спаса, а що зробити треба обов'язково Фото: Яке свято 18 серпня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

18 серпня, в переддень Яблучного Спаса, або Преображення Господнього, вшановується пам’ять мученика Євсигнія з Антіохії. В народі цей день прозивали Євстигней-житник, і мав він свої неповторні звичаї.

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети, чим цей день особливий і кого привітати з днем ангела - читайте нижче в матеріалі Styler.

18 серпня День ангела святкують: Марія, Дарія, Симон, Іван, Христина, Юхим, Євдокія, Максиміліан, Євстигней.

Що треба зробити в цей день

Колись 18 серпня збирали і молотили перший ячмінь, і випікали з нього хліб.

Вважалося великою удачею знайти стебло з 12 колосками. Якщо вдавалося знайти такий колос, то його приносили додому і зберігали до наступного літа.

На Євстигнія колись їли сиру цибулю. В народі вірили, що це принесе міцне здоров'я і енергію. Якщо цибуля занадто гірка, то її запивали квасом або компотом.

Треба навести лад в домі і дворі, підготуватися до Спаса. Адже 19 серпня працювати не можна. В цей день варто зібрати кошик для освячення з яблуками, грушами, сливами, виноградом, городиною, колосками, барвінком тощо.

Ніч 18 серпня вважалася небезпечною через розгул нечистої сили. Тому наші предки намагалися закінчити всі справи до настання темряви.

Свято 18 серпня: що заборонено в переддень Спаса, а що зробити треба обов'язково

Приготуйтеся святкувати Яблучний Спас (фото: 0512.com.ua)

Прикмети цього дня

  • Якою буде погода 18 серпня, таким буде і грудень.
  • Грім з ранку віщує дуже спекотну погоду.
  • Багато дощових хробаків вилізло - чекай скоро дощу.
  • Якщо птахи літають низько над землею, то незабаром буде гроза.
  • Якщо на вулиці прохолодно, а на болоті жаби квакають, то скоро потеплішає.

Що не можна робити 18 серпня

  • Відкладати справи на потім, брати щось у борг.
  • Голосно розмовляти, кричати, сваритись, бажати комусь зла, співати.
  • Ходити босоніж по траві.
  • Планувати далекі подорожі.
  • Робити важливі покупки.
  • Їсти скоромне - м'ясо, молоко, яйця, оскільки триває Успенський піст.
  • Спати вдень - болітиме спина.
  • Після сутінків небажано виходити з дому, щоб не сталося біди.

Раніше ми писали, які свята чекають нас за церковним календарем на вересень 2022.

Також повідомлялося, як підготуватися до Яблучного Спаса.

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