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Отлично все подвязали: кто придумал финал сериала "Игра престолов"

STYLERЖизнь    31.05.2019 - 21:13
Отлично все подвязали: кто придумал финал сериала "Игра престолов"
"Игра престолов" (фото: коллаж РБК-Украина)

Актер рассказал, кто придумал финал сериала "Игра престолов"

"Игра престолов" завершилась, и последний сезон культового сериала вызвал неоднозначную реакцию у поклонников. Многим было интересно, почему создатели сериала выбрали именно такой конец.

Теперь же стало известно, что финальный поворот в придумал сам Джордж Мартин, по роману которого был снят сериал. Об этом в интервью рассказал актер Айзек Хемпстед-Райт, сыгравший Брана Старка.

Он отметил, что сам автор фэнтезийного цикла "Песнь Льда и Пламени" рассказал создателям шоу о двух моментах из истории его персонажа. Актер рассказал, чо Мартин планировал рассказать о происхождении Ходора, а также о том, что Бран займет железный трон.

Отлично все подвязали: кто придумал финал сериала &quot;Игра престолов&quot;

Айзек Хемпстед-Райт в роли Брана Старка "Игра престолов" (фото: instagram.com/isaachwright)

"Довольно круто быть частью видения Джорджа. Отличный способ все подвязать", - прокомментировал Айзек.

Напомним, что исполнительницы главных ролей в "Игре престолов" рассказали, что хотели бы другой финал для своих героинь.

Ранее сообщалось, что армия недовольных фанатов сериала "Игра престолов" подала петицию с требованием переснять финальный сезон. В данный момент петицию подписали более 1,6 млн человек.

Мы также писали о том, что в сети появился уникальный ролик о сериале "Игра престолов", в котором показаны самые интересные моменты всех восьми сезонов.

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