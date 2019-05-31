Відмінно все підв'язали: хто придумав фінал серіалу "Гра престолів"

"Гра престолів" (фото: колаж РБК-Україна)

Актор розповів, хто придумав фінал серіалу "Гра престолів"

"Гра престолів" завершилася, і останній сезон культового серіалу викликав неоднозначну реакцію у прихильників. Багатьом було цікаво, чому творці серіалу вибрали саме такий кінець.

Тепер же стало відомо, що фінальний поворот у придумав сам Джордж Мартін, за романом якого було знято серіал. Про це в інтерв'ю розповів актор Айзек Хемпстед-Райт, який зіграв Брана Старка.

Він зазначив, що сам автор фентезійного циклу "Пісня Льоду і Полум'я" розповів творцям шоу про два моменти з історії його персонажа. Актор розповів, чо Мартін планував розповісти про походження Ходора, а також про те, що Бран займе залізний трон.

Айзек Хемпстед-Райт в ролі Брана Старка "Гра престолів" (фото: instagram.com/isaachwright)

"Досить круто бути частиною бачення Джорджа. Відмінний спосіб все підв'язати", - прокоментував Айзек.

Нагадаємо, що виконавиці головних ролей в "Грі престолів" розповіли, що хотіли б інший фінал для своїх героїнь.

Раніше повідомлялося, що армія незадоволених фанатів серіалу "Гра престолів" подала петицію з вимогою перезняти фінальний сезон. У даний момент петицію підписали більше 1,6 млн осіб.

Ми також писали про те, що в мережі з'явився унікальний ролик про серіал "Гра престолів", в якому показані самі цікаві моменти всіх восьми сезонів.