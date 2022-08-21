Как отличить вкусный баклажан от перезрелого и горького: фотоинструкция

Баклажаны имеют настолько неповторимый насыщенный вкус, который сложно спутать с чем-то другим. Но перезревший овощ будет отдавать горечью, что может испортить блюдо.
Как понять, какие баклажаны не стоит покупать - читайте в материале Styler ниже.
Как пишут эксперты из Telegram-канала "Дача. Сад та город", окраска плода в технической спелости - темно-фиолетовая, а при полном созревании она становится светло-фиолетовой, затем коричневой.
Таким образом, баклажаны надо покупать темно-фиолетовые. А вот светло-фиолетовые или коричневые уже не годятся к потреблению. Они перезревшие и будут горчить.
Как понять, что баклажаны горькие (фото: t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA)
Однако случаются баклажаны с белыми плодами. Их покупают, когда они белого цвета. А если плоды пожелтели - то они уже перезрели и горькие.
Как пишут эксперты издания Eatthis.com, а
Содержание клетчатки в овощах снижает уровень сахара в крови, замедляя скорость пищеварения и всасывания сахара в организм. Медленное поглощение поддерживает стабильный уровень сахара в крови и препятствует резким скачкам.
Баклажаны содержат марганец, который
Баклажаны - очень полноценный овощ, который можно готовить как основное блюдо. Держите рецепт, как приготовить баклажаны на ужин.
Смотрите на видео ниже пошаговое приготовление блюда:
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