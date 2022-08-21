Як відрізнити смачний баклажан від перезрілого й гіркого: фотоінструкція

Баклажани мають настільки неповторний насичений смак, який складно сплутати з чимось іншим. Але перезрілий овоч буде віддавати гіркотою, що може зіпсувати страву.
Як зрозуміти, які баклажани не варто купувати - читайте в матеріалі Styler нижче.
Як пишуть експерти з Telegram-каналу "Дача. Сад та город", забарвлення плоду в технічній стиглості - темно-фіолетове, а при повному дозріванні воно стає світло-фіолетовим, потім коричневим.
Таким чином, баклажани треба купувати темно-фіолетові. А от світло-фіолетові чи коричневі вже не годяться до споживання. Вони перезрілі і будуть гірчити.
Як зрозуміти, що баклажани гіркі (фото: t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA)
Проте трапляються баклажани з білими плодами. Їх купують, коли вони білого кольору. А якщо плоди пожовтіли - то вони вже перезріли і гіркі.
Як пишуть експерти видання Eatthis.com, а
Вміст клітковини в овочах знижує рівень цукру в крові, уповільнюючи швидкість травлення і всмоктування цукру в організм. Повільне поглинання підтримує стабільний рівень цукру в крові та запобігає різким стрибкам.
Баклажани містять марганець, який
Баклажани - надзвичайно повноцінний овоч, котрий можна готувати як основну страву. Тримайте рецепт, як приготувати баклажани на вечерю.
Дивіться на відео нижче покрокове приготування страви:
Раніше ми писали, скільки качанів кукурудзи можна з'їсти, і кому не можна її вживати взагалі.
Читайте також, як закрити баклажани в аджиці на зиму.