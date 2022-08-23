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Как отличить церковные звоны от набата? Священник ПЦУ раскритиковал новые правила оповещения при опасности

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Вторник 23 августа 2022 16:28
Как отличить церковные звоны от набата? Священник ПЦУ раскритиковал новые правила оповещения при опасности Священник ПЦУ высказался против использования церковных звонов при тревоге (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Священник ПЦУ, ректор Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко высказался категорически против того, чтобы церковные звоны использовали в качестве оповещения при химической или ядерной опасности.

Об этом Георгий Коваленко написал на своей странице в Facebook.

"Кто такое придумал? "Сигнал химической опасности - звук церковных звонов. Сигнал радиационной опасности - это звон в набат". Почему звук церковных звонов должен у нас теперь ассоциироваться с химической опасностью? Почему в случае ядерного удара должен звучать набат? И как обычный человек должен отличить "церковные звоны" от "набата"? Может тогда уже сразу включать "Со святыми упокой"?" - пишет священник.

Он добавил, что уверен в том, что на предприятия химической отрасли и на атомных станциях есть свои сигналы оповещения об опасности. И это точно не церковные звоны, и именно такие сигналы нужно использовать.

"А церковные звоны давайте оставим как напоминание о Боге и призыв к молитве, а не оповещение о техногенных "апокалипсисах" от руського мира", - подчеркнул Георгий Коваленко.

Что известно о новых сигналах оповещения об опасности

Ранее появились сообщения о том, что появились новые звуки оповещения тревоги в случае химической и радиационной опасности, а также о начале эвакуации.

Сигнал химической тревоги - похож на звуки церковных колоколов

Сигнал радиационной опасности - звон в набат

Сигнал срочной эвакуации из города - как гудок поезда

В случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.

В каждом регионе местная власть имеет право устанавливать свои сигналы и это не противоречит законодательству.

А что с сигналами тревоги в областях

Дело в том, что для оповещения населения в поселках и селах действительно используют церковные колокола.

В некоторых местностях это вынужденная мера, так как оповещения другого типа нет, а на звук церковных колоколов большинство жителей реагирует.

Кстати, ранее мы писали о том, что в СБУ дали советы украинцам на День Независимости.

А еще рассказывали о том, что в ГСЧС сообщили о неизменности сигналов при чрезвычайных ситуациях.

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