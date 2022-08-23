Як відрізнити церковні дзвони від набату? Священик ПЦУ розкритикував нові правила оповіщення при небезпеці

Священник ПЦУ, ректор Православного Університету Святої Софії-Премудрості Георгій Коваленко висловився категорично проти того, щоб церковні дзвони використовували як оповіщення при хімічній або ядерній небезпеці.

Про це Георгій Коваленко написав на своїй сторінці в Facebook.

"Хто таке придумав? "Сигнал хімічної небезпеки - звук церковних дзвонів. Сигнал радіаційної небезпеки - це дзвін у набат". Чому звук церковних дзвонів повинен у нас тепер асоціюватися з хімічною небезпекою? Чому в разі ядерного удару повинен звучати набат? І як звичайна людина повинна відрізнити "церковні дзвони" від "набату" ? Може тоді вже відразу включати "Зі святими упокій"?"- пише священник.

Він додав, що впевнений в тому, що на підприємства хімічної галузі та на атомних станціях є свої сигнали оповіщення про небезпеку. І це точно не церковні дзвони, і саме такі сигнали потрібно використовувати.

"А церковні дзвони залишмо як нагадування про Бога і заклик до молитви, а не оповіщення про техногенні "апокаліпсиси" від руського миру", - підкреслив Георгій Коваленко.

Що відомо про нові сигнали оповіщення про небезпеку

Раніше з'явилися повідомлення про те, що з'явилися нові звуки оповіщення тривоги у разі хімічної та радіаційної небезпеки, а також про початок евакуації.

Сигнал хімічної тривоги - схожий на звуки церковних дзвонів

Сигнал радіаційної небезпеки - дзвін в набат

Сигнал термінової евакуації з міста - як гудок поїзда

У разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени не менше 30 секунд.

У кожному регіоні місцева влада має право встановлювати свої сигнали та це не суперечить законодавству.

А що з сигналами тривоги в областях

Річ у тому, що для оповіщення населення в селищах і селах дійсно використовують церковні дзвони.

У деяких місцевостях це вимушений захід, оскільки оповіщення іншого типу немає, а на звук церковних дзвонів більшість жителів реагує.