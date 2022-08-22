День независимости во время войны: СБУ дала советы украинцам

Служба безопасности накануне Дня независимости дала украинцам советы и призвала быть крайне осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на SMS-информирование СБУ.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности. Также граждан просят не снимать и не публиковать перемещения военных и техники ВСУ, места их расположения.

"Сообщайте об обнаруженных взрывных устройствах, оставленной военной технике, а также перемещении войск оккупанта", - говорится в сообщении.

Отправить информацию о расположении или перемещении российских войск можно в официальном Telegram-канале "STOP Russian War".