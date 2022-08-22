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День независимости во время войны: СБУ дала советы украинцам

Новина українською →
Украина, Понедельник 22 августа 2022 18:56
День независимости во время войны: СБУ дала советы украинцам Фото: СБУ дала рекомендации украинцев накануне Дня независимости (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности накануне Дня независимости дала украинцам советы и призвала быть крайне осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на SMS-информирование СБУ.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности. Также граждан просят не снимать и не публиковать перемещения военных и техники ВСУ, места их расположения.

"Сообщайте об обнаруженных взрывных устройствах, оставленной военной технике, а также перемещении войск оккупанта", - говорится в сообщении.

Отправить информацию о расположении или перемещении российских войск можно в официальном Telegram-канале "STOP Russian War".

День независимости во время войны: СБУ дала советы украинцам

Напомним, украинцев ранее предупредили о возможных ракетных обстрелах на День независимости.

Подробнее о дополнительных ограничениях во время праздничных дней можно узнать в материале РБК-Украина.

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Служба безопасности Украины День независимости Украины
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