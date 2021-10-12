Как отличить простуду от коронавируса: врач назвал симптомы

По словам профессора Азима Маджида, наблюдается рост простудных заболеваний и других респираторных инфекций по всей Великобритании. По сравнению с предыдущей зимой, когда показатели были "очень низким" через социальное дистанцирование и другие меры инфекционного контроля для борьбы с COVID-19.

Какие симптомы

В частности, симптомы простуды обычно включают заложенность или насморк, боль в горле, головную боль, кашель и чихание, многие из которых также могут возникать у людей с коронавирусом.

В свою очередь профессор Тим Спектор отметил, что классическая тройка симптомов COVID-19 – кашель, лихорадка и аносмия (потеря обоняния) – встречаются все реже в наши дни.

Он предупредил, что также нужно обращать внимание на такие вещи, как боль в горле, насморк и чихание.

Важно, что всплеск вирусных инфекций произошел по мере того, как общество стало меньше внимания уделять ношению масок и социальной дистанции.

Как уберечься от коронавируса

Чтобы остановить распространение COVID-19, нужно соблюдать: