Як відрізнити застуду від коронавірусу: лікар назвав симптоми

За словами професора Азіма Маджида, спостерігається зростання простудних захворювань та інших респіраторних інфекцій по всій Великобританії. В порівнянні з попередньою зимою, коли показники були "дуже низькими" через соціальне дистанціювання та інші заходи інфекційного контролю для боротьби з COVID-19.

Які симптоми

Зокрема, симптоми застуди зазвичай включають закладеність або нежить, біль у горлі, головний біль, кашель і чхання, багато з яких також можуть виникати у людей з коронавірусом.

Своєю чергою професор Тім Спектор зазначив, що класична трійка симптомів COVID-19 – кашель, лихоманка й аносмія (втрата нюху) – зустрічаються все рідше в наші дні.

Він попередив, що також потрібно звертати увагу на такі речі, як біль в горлі, нежить і чхання.

Важливо, що сплеск вірусних інфекцій стався в міру того, як суспільство стало менше уваги приділяти носінню масок і соціальній дистанції.

Як вберегтися від коронавірусу

Щоб зупинити поширення COVID-19, потрібно дотримуватись: