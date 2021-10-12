Украинцев призвали избавляться от домашних врачей-"антиваксов"
Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, но некоторые врачи отговаривают людей от нее. За такими медиками Министерство здравоохранения пристально следит.
Об этом ТСН рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.
Он советует украинцам менять семейного врача и заключать договор с другим, если тот необоснованно отказывает от вакцинации или предоставляет недостоверную информацию.
По словам Кузина, методы таких врачей - недопустимы.
"Если вы сталкиваетесь с необоснованным отказом от вакцинации или с определенными недостоверными данными, которые предоставляет врач, или он вообще отказывает от проведения прививки, я бы советовал все же искать другого врача и заключать декларацию с ним. Потому что, действительно такой врач он, прежде всего, не использует принципы доказательной медицины и его методы лечения могут быть неэффективными или даже угрожающими для некоторых случаев", - сообщил Кузин.
Кроме того, главный санврач рассказал, что Минздрав прицельно следит за количеством врачей семейной медицины, сколько в них деклараций, сколько вакцинированных среди тех, с кем была заключена декларация.
"Это позволяет нам выявить прицельно тех антивакцинаторов среди врачей, которые, к сожалению, все же случаются в пределах медицинского сообщества. Но общая рекомендация - это отказываться от такого врача, искать другого",- добавил главный санитарный врач Украины.
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