Украинцев призвали избавляться от домашних врачей-"антиваксов"

Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, но некоторые врачи отговаривают людей от нее. За такими медиками Министерство здравоохранения пристально следит.

Он советует украинцам менять семейного врача и заключать договор с другим, если тот необоснованно отказывает от вакцинации или предоставляет недостоверную информацию.

По словам Кузина, методы таких врачей - недопустимы.

"Если вы сталкиваетесь с необоснованным отказом от вакцинации или с определенными недостоверными данными, которые предоставляет врач, или он вообще отказывает от проведения прививки, я бы советовал все же искать другого врача и заключать декларацию с ним. Потому что, действительно такой врач он, прежде всего, не использует принципы доказательной медицины и его методы лечения могут быть неэффективными или даже угрожающими для некоторых случаев", - сообщил Кузин.

Кроме того, главный санврач рассказал, что Минздрав прицельно следит за количеством врачей семейной медицины, сколько в них деклараций, сколько вакцинированных среди тех, с кем была заключена декларация.

"Это позволяет нам выявить прицельно тех антивакцинаторов среди врачей, которые, к сожалению, все же случаются в пределах медицинского сообщества. Но общая рекомендация - это отказываться от такого врача, искать другого",- добавил главный санитарный врач Украины.