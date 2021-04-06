Локдаун в Киеве: в метро закрыли часть вестибюлей (список)
В метрополитене Киева из-за введения жесткого карантина закрыли часть вестибюлей. С понедельника, 5 апреля, проезд в метро возможен только по спецпропускам.
Об этом на своей странице в Facebook написал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.
Он отметил, что КП работает в обычном графике, проход на станции осуществляется по спецпропускам.
"В то же время есть определенные ограничения. Станции с одним вестибюлем работают в обычном режиме, станции с двумя и более вестибюлями работают на один", - указано в сообщении.
Перечень вестибюлей, закрытых на вход и выход:
- "Академгородок" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Житомирская");
- "Житомирская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Святошин");
- "Святошин" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Нивки");
- "Нивки" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Берестейская");
- "Крещатик" - вестибюль №3 (по ул. Городецкого)
- "Левобережная" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Дарница")
- "Дарница" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Черниговская");
- "Черниговская" - вестибюль №1 (с стороны ст. "Лесная)
- "Лесная" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Черниговская");
- "Героев Днепра" - вестибюль №2 (в направлении г. Вышгород)
- "Минская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Оболонь");
- "Оболонь" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Минская");
- "Почайна" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Оболонь");
- "Контрактовая площадь" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Тараса Шевченко");
- "Васильковская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Выставочный центр");
- "Ипподром" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Выставочный центр");
- "Теремки" - вестибюль №2 (в направлении выезда из города);
- "Бориспольская" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Вырлица");
- "Харьковская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Вырлица");
- "Позняки" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Осокорки");
- "Осокорки" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Позняки");
- "Выдубичи" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Славутич");
- "Золотые Ворота" - выход на ул. Владимирская.
Напомним, на проблему со спецпропусками в Киеве на общественный транспорт отреагировали в Офисе президента. Там настаивают на том, чтобы городская власть оперативно решила ситуацию с дефицитом пропусков.
Как писало РБК-Украина, до сих пор киевлянам не выдали все специальные пропуска, и были случаи, когда, например, медиков не пускали в общественный транспорт. В КГГА обещают раздать остальные пропуска в течение двух дней.