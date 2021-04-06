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Локдаун в Киеве: в метро закрыли часть вестибюлей (список)

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 12:44
Локдаун в Киеве: в метро закрыли часть вестибюлей (список) Фото: в столичном метро закрыли часть вестибюлей (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В метрополитене Киева из-за введения жесткого карантина закрыли часть вестибюлей. С понедельника, 5 апреля, проезд в метро возможен только по спецпропускам.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

Он отметил, что КП работает в обычном графике, проход на станции осуществляется по спецпропускам.

"В то же время есть определенные ограничения. Станции с одним вестибюлем работают в обычном режиме, станции с двумя и более вестибюлями работают на один", - указано в сообщении.

Перечень вестибюлей, закрытых на вход и выход:

  • "Академгородок" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Житомирская");
  • "Житомирская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Святошин");
  • "Святошин" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Нивки");
  • "Нивки" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Берестейская");
  • "Крещатик" - вестибюль №3 (по ул. Городецкого)
  • "Левобережная" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Дарница")
  • "Дарница" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Черниговская");
  • "Черниговская" - вестибюль №1 (с стороны ст. "Лесная)
  • "Лесная" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Черниговская");
  • "Героев Днепра" - вестибюль №2 (в направлении г. Вышгород)
  • "Минская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Оболонь");
  • "Оболонь" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Минская");
  • "Почайна" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Оболонь");
  • "Контрактовая площадь" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Тараса Шевченко");
  • "Васильковская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Выставочный центр");
  • "Ипподром" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Выставочный центр");
  • "Теремки" - вестибюль №2 (в направлении выезда из города);
  • "Бориспольская" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Вырлица");
  • "Харьковская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Вырлица");
  • "Позняки" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Осокорки");
  • "Осокорки" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Позняки");
  • "Выдубичи" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Славутич");
  • "Золотые Ворота" - выход на ул. Владимирская.

Напомним, на проблему со спецпропусками в Киеве на общественный транспорт отреагировали в Офисе президента. Там настаивают на том, чтобы городская власть оперативно решила ситуацию с дефицитом пропусков.

Как писало РБК-Украина, до сих пор киевлянам не выдали все специальные пропуска, и были случаи, когда, например, медиков не пускали в общественный транспорт. В КГГА обещают раздать остальные пропуска в течение двух дней.

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