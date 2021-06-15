Отличить настоящий мед от подделки вам поможет эта инструкция

Настоящий мед очень полезен для здоровья, а вот подделки состоят из крахмала и сахара, которые не несут никакой пользы организму. Сейчас натуральный мед дорожает, так как во всем мире массово гибнут пчелы. Это связано с плохими экологическими условиями, изменениями климата или токсинами, которыми аграрии щедро обрабатывают поля от паразитов. Эти химические вещества опасны для пчел.

Во многих странах запрещают особо опасные химикаты и придерживаются строгих правил обработки полей – например, делают это по ночам, когда пчелы спят. К утру токсины в воздухе уже не выделяются и это позволяет пчелам нормально функционировать.

В натуральном меде содержатся витамины группы В, А, С, К, кальций, калий, железо, йод.

Как отличить натуральный мед от подделки

1. Возьмите кусочек хлеба и обмакните в мед. С натуральным продуктом хлеб начнет твердеть, со штучным – останется мягким.

2. Нарежьте несколько листов бумаги квадратами. Капните на лист каплю меда. От натурального меда пойдет влага, останется след, но сама капля сильно растекаться не будет. Искусственный мед начнет растекаться по бумаге.

3. Бумагу с каплей меда можно поджечь, но очень аккуратно. Настоящий мед при нагревании не изменит своего окраса, а подделка – поменяет.

4. Возьмите ложку меда. Размешайте в воде и капните туда каплю йода. Если вода посинеет, то у вас подделка, так как синий оттенок – это реакция йода на крахмал.