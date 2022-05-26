Як відрізнити фальшиві гривні від справжніх самостійно: всі рівні захисту

У воєнний час шахраї не дрімають і тому ризик потрапити на фальшиві купюри дуже великий. Спеціальну апаратуру для перевірки купюр звичайні українці зі собою не носять. Тому потрібно вміти відрізняти справжні гривні від фальшивих самостійно.

Як відрізнити підроблені банкноти гривні від справжніх, розповіли в НБУ.

Кожна українська банкнота має близько 20 захисних елементів.

"Пам'ятайте, перевіряти завжди потрібно відразу кілька елементів захисту! Це має стати правилом для вас, адже зловмисники зазвичай розраховують на неуважне ставлення до грошей і намагаються таким чином збувати підробки гривні. В основному ці підробки мають низьку якість і надруковані на принтері", - уточнили в Нацбанку.

Найчастіше зловмисники підробляють купюру номіналом у 200 гривень - на прикладі цієї банкноти та розповімо, як відрізнити її від підробки.

Перевірте банкноту на дотик

Банкнотний папір тактильно відрізняється від звичайної, а також - рельєфність зображень з лицьового боку.

Подивіться на банкноту проти світла

1. Перевірте водяні знаки. Проти світла стає видно портрет Лесі Українки та графічний знак гривні.

2. Перевірте написи та зображення на захисній стрічці: 200 гривень, малий Державний Герб України та підкреслене позначення номіналу 200.

3. Перевірте наскрізний елемент (поєднане зображення). Якщо дивитися проти світла, то всі елементи цифрового позначення 200 збігаються і доповнюють одне одного. Цифрове позначення повинно бути без розривів і зсувів.

Змініть кут нахилу банкноти

При зміні кута нахилу банкноти номінал банкноти в правому нижньому кутку змінить свій колір з малиново-фіолетового на оливково-зелений.

Що робити з фальшивими купюрами

Якщо ви сумніваєтеся в достовірності купюри, то не соромтеся попросити іншу. Працівники торгових мереж, АЗС та закладів харчування можуть не прийняти купюру до оплати, якщо є сумніви з приводу справжність банкноти.

З такою купюрою потрібно звернутися в банк і відправити її на дослідження в Нацбанк. Дослідження - безкоштовне. Якщо банкноти справжні - вам компенсують їх вартість.

Якщо вони будуть визнані підробленими, то їх вилучать з обороту без відшкодування вартості та передадуть правоохоронним органам для розслідування.