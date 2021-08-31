Как отличаются зарплаты учителей в Украине и других странах: разница колоссальная

В Украине зарплаты учителей повысят к декабрю на 9%, а в начале этого года, в январе, оклады подросли на 20%. Так, к началу нового учебного года педагоги первой категории выходят на работу в школы со средней заработной платой в 6,6 тысячи гривен (около 210 евро), что гораздо ниже, чем в странах ЕС.
Как отличаются зарплаты украинских учителей от их коллег в других европейских государствах - читайте в материале ниже.
Недавно министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет отметил, что в конце 2021-го у каждого педагога в случае прохождения сертификации появится возможность заработать еще 20% к окладу. Кроме того чиновник напомнил, что в Украине было заложено бюджетные 400 миллионов гривен на различные курсы повышения квалификации для учителей, в частности, на прохождение обучения в ЕС.
При этом разница между обычными заработными платами педагогов в Украине и других странах Европы остается огромной, и оклады учителя первой категории порой могут отличаться в десятки раз. На это указывает новая инфографика на сайте "Слово и дело".
Какие зарплаты учителей в Украине и других странах Европы (фото: slovoidilo.ua)
Напомним, ранее в Минздраве рассказали, будут ли принудительно прививать учителей в школах.