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Як відрізняються зарплати вчителів в Україні та інших країнах: різниця колосальна

Автор: Володимир Костирін

В Україні зарплати вчителів підвищать до грудня на 9%, а на початку цього року, в січні, оклади підросли на 20%. Так, до початку нового навчального року педагоги першої категорії виходять на роботу в школи з середньою заробітною платою в 6,6 тисячі гривень (близько 210 євро), що набагато нижче, ніж у країнах ЄС.

Як відрізняються зарплати українських вчителів від їхніх колег в інших європейських державах - читайте в матеріалі нижче.

Нещодавно міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначив, що наприкінці 2021-го у кожного педагога у разі проходження сертифікації з'явиться можливість заробити ще 20% до окладу. Крім того, чиновник нагадав, що в Україні було закладено бюджетні 400 мільйонів гривень на різні курси підвищення кваліфікації для вчителів, зокрема, на проходження навчання в ЄС.

При цьому різниця між звичайними заробітними платами педагогів в Україні та інших країнах Європи залишається величезною, і оклади вчителя першої категорії часом можуть відрізнятися в десятки разів. На це вказує нова інфографіка на сайті "Слово і діло".

Яка середня зарплата вчителів у Європі

  • у Сербії - 630 євро на місяць
  • у Чорногорії - 803 євро
  • у Боснії і Герцеговині - 748 євро
  • у Румунії - 979 євро
  • в Угорщині - 1 116 євро
  • у Польщі - 1 210 євро
  • у Латвії - 1 273 євро
  • у Словаччині - 1 342 євро
  • у Чехії - 1 354 євро
  • у Литві - 1 357 євро
  • в Естонії - 1 424 євро
  • у Греції - 1 544 євро
  • у Словенії - 2 230 євро
  • у Мальті - 2 513 євро
  • у Португалії - 2 631 євро
  • в Італії - 2 816 євро
  • У Швеції - 3 609 євро
  • у Великій Британії - 3 683 євро
  • у Франції - 3 713 євро
  • у Бельгії - 4 584 євро
  • у Фінляндії - 4 644 євро
  • в Ірландії - 5 007 євро
  • у Норвегії - 5 063 євро
  • у Нідерландах - 5 166 євро
  • в Австрії - 5 446 євро
  • у Німеччині - 5 788 євро
  • в Ісландії - 5 935 євро
  • у Данії - 6 207 євро

Які зарплати вчителів в Україні та інших країнах Європи (фото: slovoidilo.ua)

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, чи будуть примусово прищеплювати вчителів у школах.

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