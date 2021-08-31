Як відрізняються зарплати вчителів в Україні та інших країнах: різниця колосальна

В Україні зарплати вчителів підвищать до грудня на 9%, а на початку цього року, в січні, оклади підросли на 20%. Так, до початку нового навчального року педагоги першої категорії виходять на роботу в школи з середньою заробітною платою в 6,6 тисячі гривень (близько 210 євро), що набагато нижче, ніж у країнах ЄС.
Як відрізняються зарплати українських вчителів від їхніх колег в інших європейських державах - читайте в матеріалі нижче.
Нещодавно міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначив, що наприкінці 2021-го у кожного педагога у разі проходження сертифікації з'явиться можливість заробити ще 20% до окладу. Крім того, чиновник нагадав, що в Україні було закладено бюджетні 400 мільйонів гривень на різні курси підвищення кваліфікації для вчителів, зокрема, на проходження навчання в ЄС.
При цьому різниця між звичайними заробітними платами педагогів в Україні та інших країнах Європи залишається величезною, і оклади вчителя першої категорії часом можуть відрізнятися в десятки разів. На це вказує нова інфографіка на сайті "Слово і діло".
Які зарплати вчителів в Україні та інших країнах Європи (фото: slovoidilo.ua)
Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, чи будуть примусово прищеплювати вчителів у школах.