Як відрізняються зарплати вчителів в Україні та інших країнах: різниця колосальна

Нещодавно міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначив, що наприкінці 2021-го у кожного педагога у разі проходження сертифікації з'явиться можливість заробити ще 20% до окладу. Крім того, чиновник нагадав, що в Україні було закладено бюджетні 400 мільйонів гривень на різні курси підвищення кваліфікації для вчителів, зокрема, на проходження навчання в ЄС.

При цьому різниця між звичайними заробітними платами педагогів в Україні та інших країнах Європи залишається величезною, і оклади вчителя першої категорії часом можуть відрізнятися в десятки разів. На це вказує нова інфографіка на сайті "Слово і діло".

Яка середня зарплата вчителів у Європі

у Сербії - 630 євро на місяць

у Чорногорії - 803 євро

у Боснії і Герцеговині - 748 євро

у Румунії - 979 євро

в Угорщині - 1 116 євро

у Польщі - 1 210 євро

у Латвії - 1 273 євро

у Словаччині - 1 342 євро

у Чехії - 1 354 євро

у Литві - 1 357 євро

в Естонії - 1 424 євро

у Греції - 1 544 євро

у Словенії - 2 230 євро

у Мальті - 2 513 євро

у Португалії - 2 631 євро

в Італії - 2 816 євро

У Швеції - 3 609 євро

у Великій Британії - 3 683 євро

у Франції - 3 713 євро

у Бельгії - 4 584 євро

у Фінляндії - 4 644 євро

в Ірландії - 5 007 євро

у Норвегії - 5 063 євро

у Нідерландах - 5 166 євро

в Австрії - 5 446 євро

у Німеччині - 5 788 євро

в Ісландії - 5 935 євро

у Данії - 6 207 євро

Які зарплати вчителів в Україні та інших країнах Європи (фото: slovoidilo.ua)