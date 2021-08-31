Як відрізняються зарплати вчителів в Україні та інших країнах: різниця колосальна
В Україні зарплати вчителів підвищать до грудня на 9%, а на початку цього року, в січні, оклади підросли на 20%. Так, до початку нового навчального року педагоги першої категорії виходять на роботу в школи з середньою заробітною платою в 6,6 тисячі гривень (близько 210 євро), що набагато нижче, ніж у країнах ЄС.
Як відрізняються зарплати українських вчителів від їхніх колег в інших європейських державах - читайте в матеріалі нижче.
Нещодавно міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначив, що наприкінці 2021-го у кожного педагога у разі проходження сертифікації з'явиться можливість заробити ще 20% до окладу. Крім того, чиновник нагадав, що в Україні було закладено бюджетні 400 мільйонів гривень на різні курси підвищення кваліфікації для вчителів, зокрема, на проходження навчання в ЄС.
При цьому різниця між звичайними заробітними платами педагогів в Україні та інших країнах Європи залишається величезною, і оклади вчителя першої категорії часом можуть відрізнятися в десятки разів. На це вказує нова інфографіка на сайті "Слово і діло".
Яка середня зарплата вчителів у Європі
- у Сербії - 630 євро на місяць
- у Чорногорії - 803 євро
- у Боснії і Герцеговині - 748 євро
- у Румунії - 979 євро
- в Угорщині - 1 116 євро
- у Польщі - 1 210 євро
- у Латвії - 1 273 євро
- у Словаччині - 1 342 євро
- у Чехії - 1 354 євро
- у Литві - 1 357 євро
- в Естонії - 1 424 євро
- у Греції - 1 544 євро
- у Словенії - 2 230 євро
- у Мальті - 2 513 євро
- у Португалії - 2 631 євро
- в Італії - 2 816 євро
- У Швеції - 3 609 євро
- у Великій Британії - 3 683 євро
- у Франції - 3 713 євро
- у Бельгії - 4 584 євро
- у Фінляндії - 4 644 євро
- в Ірландії - 5 007 євро
- у Норвегії - 5 063 євро
- у Нідерландах - 5 166 євро
- в Австрії - 5 446 євро
- у Німеччині - 5 788 євро
- в Ісландії - 5 935 євро
- у Данії - 6 207 євро
Які зарплати вчителів в Україні та інших країнах Європи (фото: slovoidilo.ua)
Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, чи будуть примусово прищеплювати вчителів у школах.