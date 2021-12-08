Чим відрізняється шаманське від просекко і від чого не болітиме голова

Новий рік вже не за горами, а разом з ним і питання, що ж поставити з алкоголю на святковий стіл. Природно, свято асоціюється з келихом ігристого напою в гарному келиху.

У нашому матеріалі читайте, чим же відрізняється шампанське, наприклад, від просекко, і від якого напою на ранок не буде "розколюватися" голова.

У чому ж різниця

Отже, найголовніша різниця між шампанським і просекко у виробництві цих напоїв.

Шампанське виробляють методом шампенуа з певних сортів винограду, який включає в себе процес первинної ферментації в дубових бочках і вторинної ферментації в пляшці, додавання дозажу (цукру) і тривалим контактом вина з дріжджами. Це тривалий процес. Відповідно і ціна хорошого напою не може бути дешевою.

У виробництві, просекко, наприклад, багато часу не потрібно. Просекко - це ігристе родом з північного сходу Італії (регіони Венето і Фріулі), його виробляють за технологією шарму.

У цьому методі вино настоюється у великих резервуарах під тиском. Цей процес швидший, при цьому природний; це не додавання газу з балона. Ціна італійського напою завжди дешевше, ніж французьке шампанське.

Як розпізнати натуральний продукт

Для того, щоб зрозуміти, натуральний продукт перед вами - поспостерігайте за бульбашками в келиху. Якщо вони іскряться і довго не зникають - це ігристе. СО2 або вуглекислий газ утворюється за рахунок природного бродіння, за допомогою дріжджів.

Якщо ж бульбашки в келиху великі і швидко виходять - перед вами просто газоване вино (в нього штучно додають СО2).

Який напій викликає похмілля

Найважче похмілля викликає просекко. Про це розповідав сомельєМарко Кастеланеллі.

Він зазначив, що після келиха або двох цього напою у людини на ранок може дуже сильно боліти голова. Експерт звернув увагу, що просекко і шампанське містять бульбашки вуглекислого газу, завдяки яким організм швидше поглинає алкоголь.

Для того, щоб уникнути пекельного стану на ранок, не забувайте про воду. Намагайтеся випивати по склянці після кожної порції спиртного. І не забувайте про кількість алкоголю, яке визначить ваш стан на ранок.