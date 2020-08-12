Откуда вы взяли 150 грн? Банки заставляют отчитываться об источниках мизерных переводов

Украинцы начали сталкиваться с проблемами переводов на банковские карты. Теперь без отчета вам могут запретить осуществить финансовую операцию, причем даже на совсем мизерную сумму.

Так, недавно Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, не смог получить перевод на сумму 150 гривен от родного брата. Государственный банк попросил подтвердить источники происхождения этой суммы.

О подобных случаях сообщают и другие владельцы банковских карт, сообщает Expres.online.

Дорошенко рассказывает, что брат прислал банку свою декларацию об имущественном состоянии и тогда средства все-таки засчитали.

В банке такое требование объяснили действующим законодательством, а именно ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения". Финучреждения теперь обязаны проводить проверки всех приходных операций клиента. В частности, если был превышен лимит таких операций. Это может быть установлен банком индивидуальный лимит для клиента, а сумму для мониторинга программа банка выбирает в автоматическом режиме.

Финансовый мониторинг может осуществляться и относительно "необычных операций". То есть, если в течение двух лет владелец счета получал лишь зарплату или социальные выплаты на карту для выплат и вдруг получает десять подряд переводов.

Есть операции, которые обязательно подпадают под финансовый мониторинг. В то же время каждый банк имеет право устанавливать собственные индикаторы для таких проверок. Это делается, в частности, для того, чтобы выявлять нелегальную предпринимательскую деятельность.

Чтобы подтвердить источники дохода, вы можете показать банку деклараци. имущественного состояния, если такая есть. Или же декларацию о доходах, взятую с места работы, или в госорганах (органах соцзащиты, Пенсионном фонде). Получив документ, нужно отправить его в банк.

А если владелец счета не сможет дать такое подтверждение, то банковскую операцию провести не удастся.

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