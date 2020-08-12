Звідки ви взяли 150 грн? Банки змушують звітувати про джерела мізерних переказів

Українці почали стикатися з проблемами переказів на банківські карти. Тепер без звіту вам можуть заборонити здійснити фінансову операцію, причому навіть на геть мізерну суму.

Так, нещодавно Олексій Дорошенко, директор Української асоціації постачальників торговельних мереж, не зміг отримати переказ на суму 150 гривень від рідного брата. Державний банк попросив підтвердити джерела походження цієї суми.

Про схожі випадки повідомляють й інші власники банківських карток, повідомляє Expres.online.

Дорошенко розповідає, що брат надіслав банкові свою декларацію про майновий стан і тоді кошти таки зарахували.

У банку таку вимогу пояснили чинним законодавством, а саме ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення". Фінустанови тепер зобов’язані проводити перевірки всіх прибуткових операцій клієнта. Зокрема, якщо було перевищено ліміт таких операцій. Це може бути встановлений банком індивідуальний ліміт для клієнта, а суму для моніторингу програма банку вибирає в автоматичному режимі.

Фінансовий моніторинг може здійснюватися також щодо "незвичних операцій". Тобто, якщо впродовж двох років власник рахунку отримував лише зарплату або соціальні виплати на картку для виплат і раптом отримує десять поспіль переказів.

Є операції, які обов’язково підпадають під фінансовий моніторинг. Водночас кожен банк має право встановлювати власні індикатори для таких перевірок. Це робиться, зокрема, для того, аби виявляти нелегальну підприємницьку діяльність.

Щоб підтвердити джерела доходу, ви можете показати банку декларацію майнового стану, якщо така є. Або ж декларацію про доходи, взяту з місця роботи, чи в держорганах (органах соцзахисту, Пенсійному фонді). Отримавши документ, потрібно надіслати його у банк.

А якщо власник рахунку не зможе дати таке підтвердження, то банківську операцію провести не вдасться.

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