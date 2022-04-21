Открываем консервную банку без открывашки: самые верные способы

Открыть консервную банку без открывашки гораздо проще, чем может показаться. Для этого можно воспользоваться не только подручными средствами, но и асфальтом!

Консервы - универсальный продукт, которым можно напаковать тревожный чемоданчик или запастись, если нет возможности часто ходить в магазин и нет времени часто готовить.

Но бывает так, что специального ножа для консервных банок рядом нет. Что же делать?

Карманный, столовый, любой другой нож

Если у вас есть любой нож, считайте, что консервы открыты. Поставьте нож острием на край банки и пробейте рукой несколько отверстий по окружности. Вставив нож в одно из них вы быстро вскроете банку.

Ложка

Ложкой банку тоже можно попробовать открыть, но усилий понадобиться больше. Поставьте ложку круглым концом вертикально к краю крышки. Нажмите ею на поверхность крышки и двигайте в стороны, пока не протрете крышку.

Камень или асфальт

Таким способом банку можно открыть, если ковырять ее ну уж совсем нечем. Потрите консервную банку круговыми движениями об асфальт, большой камень или бетонный пол. Тогда на крышке сточится весь ободок. Аккуратно сдавите банку сбоку и снимите верхнюю крышку.