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Відкриваємо консервну банку без відкривашки: найвірніші способи

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Четвер 21 квітня 2022 14:48
Відкриваємо консервну банку без відкривашки: найвірніші способи Фото: Як відкрити консервну банку без відкривашки (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Відкрити консервну банку без відкривашки набагато простіше, ніж може здатися. Для цього можна скористатися не лише підручними засобами, а й асфальтом!

Вивчаємо "аварійні" засоби відкриття банок разом зі Styler.

Консерви - універсальний продукт, яким можна напакувати тривожну валізку або запастися, якщо немає можливості часто ходити в магазин і немає часу часто готувати.

Але буває так, що спеціального ножа для консервних банок поряд немає. Що ж робити?

Кишеньковий, столовий, будь-який інший ніж

Якщо ви маєте будь-який ніж, вважайте, що консерви відкриті. Поставте ніж вістрям на край банки і пробийте рукою кілька отворів по колу. Вставивши ніж в одне з них, ви швидко відкриєте банку.

Ложка

Ложкою банку теж можна спробувати відкрити, але зусиль потрібно більше. Поставте ложку круглим кінцем вертикально до краю кришки. Натисніть на поверхню кришки і рухайте в сторони, поки не протрете кришку.

Камінь або асфальт

Таким способом банку можна відкрити, якщо "колупати" її ну вже зовсім нічим. Потріть консервну банку круговими рухами об асфальт, великий камінь або бетонну підлогу. Тоді на кришці зточиться весь обідок. Акуратно стисніть банку збоку і зніміть верхню кришку.

Раніше ми писали, як швидко прибрати неприємний запах із холодильника підручними засобами.

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