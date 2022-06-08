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Открыто говорят о взятке: девушка спросила мужчин-украинцев, как те оказались в Польше во время войны

Новина українською →
Среда 08 июня 2022 14:52
Открыто говорят о взятке: девушка спросила мужчин-украинцев, как те оказались в Польше во время войны Фото: Как украинские мужчины оказываются в Польше (Getty Images)
Автор: Styler

Во время войны в Украине в Польше наблюдается также много мужчин из нашей страны. Как они все там оказались?

Об этом рассказала Ирина Прибега на своей Facebook-странице.

Как украинские мужчины выезжают в Польшу?

По словам Ирины, она спросила у мужчин о том, как им удалось выехать и их ответы разделились. Как оказалось, многим удалось уехать с помощью взяток на границе.

Первая категория открыто говорит о взятках за пересечение границы. Дорого, но, возможно. Граждане Украины только по документу. Граждане, которых больше не ждут дома. Как и таможенников, не знающих себе цены.

Вторая категория утверждает, что помогает ВСУ "перегонять" машины из Польши. Таких очень много, поэтому выводы делайте сами.

К третьей категории относятся мужчины, которые работали в Польше до войны, а теперь у них заработки еще на 18 месяцев. Между тем часть их семей остаются в Украине.

"Если раньше я считала, что это дело каждого, то сейчас я понимаю, что я была неправа. Мое мнение изменилось ровно в тот момент, когда я увидела их количество. Всем хочется жить: бегущим и защищающим. Но шансы на жизнь у двух категорий слишком разные. Страшно всем. Ребята продолжают воевать. А кто-то продолжает убегать", - описала свои мысли украинка в Польше.

Как мы ранее писали, правительство Украины изменило право пересечения границы для военнообязанных мужчин. Кто это будет - читайте в материале.

Также мы сообщали о том, что военное положение в Украине продлили еще на три месяца - что это значит.

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