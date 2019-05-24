Открытие года: популярная украинская певица выпустила долгожданный альбом

Популярная украинская хип-хоп-исполнительница Alina Pash выпустила долгожданный дебютный альбом, который получил название "ПИНТЯ: Гори".

Почему именно такое чуть-чуть странное название пластинки? Пынтя - ссогласно легенде - такой себе закарпатский Робин Гуд. Он не был "хорошим парнем", но всегда боролся за добро. Сейчас же Пынтя - главный персонаж мистического закарпатского фольклора.

"Он был моим давним предком. Этот рассказ о нем. Этот альбом о моих корнях, истоках, родных местах. Ведь я родом из гор!" - говорит артистка.

Alina Pash (фото: пресс-служба певицы)

"ПИНТЯ: Гори" - первая часть долгожданного дебютного альбома певицы, которая стала главным открытием года на украинской сцене в 2018 году. Захватывающая, цельная история, сюжет которой созвучен с историей жизни самой Алины.

Важной деталью, дополняющей общую картину альбома, становится аксессуар, что изображен на его обложке. Это огненная саламандра. Таких часто можно встретить на карпатских землях.

"Мой маленький дракон, мое тотемное животное", - заключает Алина.

Alina Pash – ПИНТЯ: Гори

Напомним, что недавно недавно еще одна украинская звезда хип-хопа Alyona Alyona попала под внимание авторитетного издания The New York Times, которое внесло украинскую исполнительницу в список 15 самых значимых новых артистов Европы.

Ранее мы писали о том, что лидер известной украинской рок-группы выпустил сольную украиноязычную песню.