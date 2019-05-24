Відкриття року: популярна українська співачка випустила довгоочікуваний альбом

Популярна українська хіп-хоп-виконавець Alina Pash випустила довгоочікуваний дебютний альбом, який отримав назву "ПИНТЯ: Гори".

Чому саме така трохи дивна назва платівки? Пинтя - згідно легенди - такий собі закарпатський Робін Гуд. Він не був "хорошим хлопцем", але завжди боровся за добро. Зараз же Пинтя - головний персонаж містичного закарпатського фольклору.

"Він був моїм давнім предком. Ця розповідь про нього. Цей альбом про мої корені, витоки, рідних місцях. Адже я родом з гір!" - каже артистка.

Alina Pash (фото: прес-служба співачки)

"ПИНТЯ: Гори" - перша частина довгоочікуваного дебютного альбому співачки, яка стала головним відкриттям року на українській сцені в 2018 році. Захоплююча, цілісна історія, сюжет якої співзвучний з історією життя самої Аліни.

Важливою деталлю, яка доповнює загальну картину альбому, стає аксесуар, що зображено на його обкладинці. Це вогняна саламандра. Таких часто можна зустріти на карпатських землях.

"Мій маленький дракон, моє тотемна тварина", - каже Аліна.

Alina Pash – ПИНТЯ Гори

Нагадаємо, що нещодавно ще одна українська зірка хіп-хопу Alyona Alyona потрапила під увагу авторитетного видання The New York Times, яке внесло українську виконавицю до списку 15 найбільш значущих нових артистів Європи.

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