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Украинскую артистку признали самым интересным новым исполнителем Европы

STYLERЖизнь    22.05.2019 - 21:51
Украинскую артистку признали самым интересным новым исполнителем Европы
Alyona Alyona - одна из лучших новых исполнителей Европы (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Alyona Alyona признали одной из лучших новых артистов в Европе

Alyona Alyona попала под внимание авторитетного издания The New York Times, которое внесло украинскую исполнительницу в список 15 самых значимых новых артистов Европы.

Автор статьи о современной европейской сцене Джози Тадеус-Джонс сравнила украинку с американской певицей Азелией Бэнкс.

При этом автор отметила, что несмотря на то, что в Украине большой популярностью пользуется русский рэп, Alyona Alyona решила читать рэп на своем родном языке.

Стоит отметить, что настоящее имя Alyona Alyona - Алена Савраненко. Она работала в детском саду в селе Барышевка Киевской области. После того, как ее первое видео стало популярным на YouTube в октябре 2018 года, она бросила работу и в апреле этого года выпустила свой дебютный альбом "Пушка".

Кроме того, артистка также презентовала и клип на одноименную песню, у которого сейчас полтора миллиона просмотров.

Alyona Alyona - одна из лучших новых исполнителей Европы (видео: YouTube/ alyona alyona)

Alyona Alyona в своих песнях рассказывает о толерантности и принятии. Ее рэп завоевал множество поклонников среди прогрессивной молодежи в Украине.

Напомним, что бывшая жена Потапа Ирина Горовая разоткровенничалась на камеру. Она рассказала, как познакомилась с артистом, с которым потом создала семью и даже после развода сохранила теплые отношения.

Ранее сообщалось о том, что Украинская модель закрутила роман со звездой Imagine Dragons.

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