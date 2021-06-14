Как открыть и закрыть ФОП в Приват24: простая пошаговая инструкция

Открыть или закрыть счет физического лица-предпринимателя в Приват24 онлайн довольно просто. Для этого необходим электронная цифровая подпись, необходимые данные предпринимателя и доступ к интернету.
Как быстро и легко открыть или закрыть ФОП в Приват24 – читайте ниже в нашем материале.
Для открытия текущего счета предпринимателя необходим такой перечень условий:
Для открытия счета ФОП нужно зайти в Приват24-Бизнес. Для заявки необходим паспорт и идентификационный код. Нужно авторизоваться на сайте Приват24.
1. Выбрать раздел "Счета" – "Открыть счет"
2. Выбрать регион обслуживания (если банк подтягивает тот регион, который не подходит клиенту, то можно его изменить).
3. Заполнить шаблон-анкету.
4. Следующий шаг – корпоративная карта, которая станет вашим ключом доступа к счету. Ее можно оформить онлайн, но забирать придется в отделении.
5. После система предлагает клиенту подписать заявление и указывает, какие счета для него заведены. Для подписи нужно использовать ЕЦП.
1. Авторизоваться в системе
2. Зайти в меню "Каталог услуг" – Закрытие счета –Подключить – Открыть
3. Там заполнить данные и подтвердить смс-паролем, который будет отправлен на телефон.
Заявку на закрытие счета можно подать при соблюдении таких правил:
При нулевом остатке средств на счету (в день закрытия не должно быть операций на счету)
Не должно быть задолженности за обслуживание счета
При наличии операций в текущем месяце, при закрытии счета, будет списана комиссия согласно тарифам на обслуживание.
Напомним, ранее мы писали о том, как открыть счет ФОП в различных банках.