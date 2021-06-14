Как открыть и закрыть ФОП в Приват24: простая пошаговая инструкция

Как открыть ФОП в Приват24

Для открытия текущего счета предпринимателя необходим такой перечень условий:

Нужно быть официально зарегистрированным предпринимателем

Быть клиентом ПриватБанка (депозит, активная карточка или регистрация в Приват24)

Иметь электронную цифровую подпись, полученную в ПриватБанке.

Для открытия счета ФОП нужно зайти в Приват24-Бизнес. Для заявки необходим паспорт и идентификационный код. Нужно авторизоваться на сайте Приват24.

1. Выбрать раздел "Счета" – "Открыть счет"

2. Выбрать регион обслуживания (если банк подтягивает тот регион, который не подходит клиенту, то можно его изменить).

3. Заполнить шаблон-анкету.

4. Следующий шаг – корпоративная карта, которая станет вашим ключом доступа к счету. Ее можно оформить онлайн, но забирать придется в отделении.

5. После система предлагает клиенту подписать заявление и указывает, какие счета для него заведены. Для подписи нужно использовать ЕЦП.

Как закрыть счет ФОП в Приват24

1. Авторизоваться в системе

2. Зайти в меню "Каталог услуг" – Закрытие счета –Подключить – Открыть

3. Там заполнить данные и подтвердить смс-паролем, который будет отправлен на телефон.

Важно!

Заявку на закрытие счета можно подать при соблюдении таких правил:

При нулевом остатке средств на счету (в день закрытия не должно быть операций на счету)

Не должно быть задолженности за обслуживание счета

При наличии операций в текущем месяце, при закрытии счета, будет списана комиссия согласно тарифам на обслуживание.